Moncalieri, in fiamme deposito di gomme: probabile natura dolosa

Il rogo è divampato intorno alla mezzanotte: sul posto i vigili del fuoco, in azione fino all'alba

Fuoco e fiamme nella notte in strada Carignano, a Moncalieri: un incendio è divampato intorno alla mezzanotte nell’azienda “Fratelli Cantele”, una rivendita di pneumatici. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, in azione fino alle prime luci dell’alba.

PROBABILE NATURA DOLOSA

A dare l’allarme i cittadini della zona, spaventati dalle fiamme alte e dalla puzza di gomma bruciata: le gomme presenti, infatti, hanno alimentato il rogo e ci sono volute diverse ore per domarlo completamente. In corso le indagini sulle possibili cause: la pista più attendibile sembra essere quella dolosa.