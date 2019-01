Vigili del fuoco in azione al civico 11 di via Boccardo

Si indaga per stabilire le cause del rogo

Appartamento in fiamme a Moncalieri, in provincia di Torino. All’interno c’era un anziano di 92 anni, soccorso e trasportato dal 118 al Cto con ustioni sul 20 per cento del corpo.

Al momento i vigili sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio sviluppatosi nell’abitazione al civico 11 di via Boccardo. Si indaga per stabilire le cause del rogo.