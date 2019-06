Moncalieri, in fiamme un autobus del GTT: ferito un vigile del fuoco [FOTO]

In prossimità del capolinea in via Ada Negri

Ancora un autobus dell’azienda di trasporti GTT in fiamme, questa volta a Moncalieri. Un incendio è divampato in un automezzo della linea 67 mentre giungeva al capolinea in via Ada Negri, nel territorio del comune alle porte di Torino.

A innescarlo, verosimilmente un corto circuito che ha dato origine al rogo, propagatosi in pochi minuti. Illesi i passeggeri e l’autista del pullman, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente lo stesso.

Leggermente ferito, invece, un vigile del fuoco nel corso delle operazioni di spegnimento delle fiamme. Una squadra è giunta tempestivamente sul posto ed è riuscita a domare le fiamme in breve tempo.