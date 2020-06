Moncalieri, finisce con l’auto contro lo spartitraffico: 81enne al Cto

L'uomo, alla guida di una Tesla elettrica, è stato estratto dalle lamiere: le sue condizioni non sono gravi

Incidente nel primo pomeriggio sul raccordo di Moncalieri, in direzione Torino. Un uomo di 81 anni, alla guida di una Tesla elettrica con targa svizzera, è finito con la sua auto sullo spartitraffico, rimanendo incastrato tra le lamiere.

L’81enne, residente a Carmagnola, è stato liberato dai vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul posto. Non c’è stato bisogno del trasporto in elicottero, pure accorso in tempi rapidi.

L’anziano è stato trasportato al Cto di Torino in ambulanza, le sue condizioni non sono gravi e non destano particolari preoccupazioni. Nessun’altra vettura è rimasta coinvolta nell’incidente, la dinamica del quale è al vaglio della polizia stradale.