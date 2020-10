L'episodio in viale Rimembranza: carabinieri al lavoro per identificare i ladri

Furto in villa nella notte a Moncalieri.

E’ accaduto in un’abitazione di viale Rimembranza: diversi ladri (ancora non identificati) si sono introdotti nella struttura approfittando dell’assenza dei residenti, hanno messo a soqquadro stanze e mobili per poi portare via gioielli per oltre 30mila euro di valore complessivo. Indagano i carabinieri.