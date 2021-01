Moncalieri, incidente sull’A6: bus Gtt si schianta contro cuspide dello svincolo [LE FOTO]

Attimi di paura nella mattinata di oggi a Moncalieri, sull’A6, per un incidente causato da un autobus Gtt all’altezza dello svincolo di Bauducchi.

Il mezzo si stava immettendo in tangenziale in direzione Savona-Piacenza ma, forse a causa della fitta nebbia, ha perso il controllo andando a finire direttamente contro la cuspide dello svincolo autostradale. I presenti al momento dello schianto, due passeggeri e il conducente, sono rimasti illesi. Sul posto la Polizia stradale e gli ausiliari dell’Ativa per lavorare alla rimozione del veicolo ed alla messa in sicurezza della zona interessata.