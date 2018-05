Moncalieri, la scuola prigioniera dei cantieri: sit in di genitori e figli in Comune

Moncalieri. Attimi di tensione durante il consiglio comunale di giovedì sera, quando una delegazione di genitori accompagnati dai figli che frequentano la scuola elementare Maria Montessori di Borgo San Pietro, si è radunata sotto il comune per protestare contro le pessime condizioni in cui versa la scuola. Il sit in era stato organizzato da giorni, con cartelli e striscioni che volti a sollecitare l’amministrazione ad accelerare sui cantieri che ormai coinvolgono il cortile scolastico da due anni. Dopo aver manifestato pacificamente sotto il comune, genitori e bimbi accompagnati da alcuni rappresentati del comitato di borgata, si sono spostati all’interno della sala consiliare, dove hanno chiesto di essere ascoltati dal sindaco.

Ed è proprio dopo che il sindaco si è rivolto ai piccoli alunni per spiegare i motivi per cui non potevano scendere in cortile per la ricreazione, che si è scatenata la polemica con le opposizioni. Il sindaco avrebbe infatti invitato per un colloquio privato la delegazione di genitori, scelta contestata dal consigliere di Forza Italia Stefano Zacà che, a nome della minoranza (escluso il gruppo misto), chiedeva una sospensione del consiglio per partecipare alla discussione. Sospensione che è stata accordata solo in un secondo momento permettendo, a quel punto, ai capigruppo di poter ascoltare a loro volta le ragioni dei genitori.

Il problema è sotto gli occhi di tutti. I lavori di adeguamento e messa in sicurezza Montessori sono stati avviati ormai due anni fa, ma per via di una serie di problemi legati alla ditta appaltatrice prima e tecnici dopo (nel progetto è stato inserito necessariamente anche lo spostamento di una scala esterna per cui si sta aspettando l’ok della Regione), sono fermi da tempo immemore. Così la scuola si ritrova ora con un enorme cratere al posto del cortile e cancelli spesso aperti, con i conseguenti rischi di sicurezza per i bimbi, oltretutto costretti a passare la ricreazione spesso chiusi in classe.

Durante l’estate, comunque, l’amministrazione si è impegnata a sbloccare la situazione, promettendo la chiusura del cantiere entro l’inizio del prossimo anno scolastico. A breve sull’argomento dovrebbe essere anche convocata una commissione lavori pubblici e aperta a tutti, comitati di borgata compresi, nella speranza di dirimere una volta per tutte i vari punti in questione.