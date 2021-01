Moncalieri, rapinatrice con la pistola in azione in farmacia: voleva medicinali senza prescrizione [VIDEO]

I carabinieri hanno tratto in arresto tre rapinatori nelle ultime 24 ore nell’ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale e intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto delle normative anti Covid.

In particolare a Moncalieri, nell’hinterland torinese, a finire in manette è stata una donna di 36 anni che si è presentata in una farmacia del luogo e, armata di una pistola, ha intimato al farmacista la consegna di farmaci per la cui somministrazione è necessaria la prescrizione medica. Durante la rapina alcuni clienti sono riusciti a chiamare il 112 e l’immediato intervento dei militari della locale Compagnia ha permesso di bloccare e immobilizzare la rapinatrice. La pistola è risultata essere un’arma scenica, priva di tappo rosso.

Sempre a Moncalieri sono stati sottoposti a fermo due italiani, entrambi senza fissa dimora, di cui uno sorvegliato speciale di pubblica sicurezza. Nei loro confronti sono stati raccolti univoci elementi di responsabilità in ordine a una rapina aggravata avvenuta il 10 gennaio, in piazza Bengasi, al confine tra il Comune di Torino e Moncalieri, vicino a una fermata dell’autobus.

La vittima, un pizzaiolo, sotto la minaccia di un coltello era stata costretta a consegnare il proprio portafogli contenente 80 euro, la paga della giornata. Il giorno successivo, alla stessa ora e nello stesso posto, il pizzaiolo ha rivisto i due rapinatori che aspettavano un’altra vittima e ha allertato i carabinieri che, nel giro di breve tempo, li hanno identificati e successivamente bloccati.