Ancora fiamme nell’area ex Firsat a Moncalieri. Nella serata di ieri un rogo è divampato nella zona, con una colonna di fumo nero che si è innalzata e diventata ben visibile per tutti gli abitanti dei dintorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non si registrano feriti. Indagini in corso per determinare le cause del rogo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere una natura dolosa.