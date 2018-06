Moncalieri, schiacciato dal suo trattore: muore un anziano agricoltore

Ennesima, assurda, morte sul lavoro nel torinese. Ieri pomeriggio, intorno alle 14, a Moncalieri, un anziano di 77 anni, Riccardo Vergnano, è morto schiacciato dal suo trattore. L’incidente è avvenuto in strada Tiro a Segno, nei pressi dello svincolo autostradale, su un campo di proprietà dell’anziano agricoltore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a bordo di un trattore quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo agricolo che stava guidando. Il trattore lo ha sbalzato fuori dall’abitacolo per poi capovolgersi in un canale limitrofo e schiacciarlo con il suo peso. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Moncalieri e i sanitari del 118.

Purtroppo però, quando il personale medico ha raggiunto il luogo dell’incidente, non c’era già più nulla da fare. Il cuore dell’anziano agricoltore si è infatti fermato quasi all’istante, proprio sul campo che stava curando amorevolmente. Una morte insensata che va ad aggiungersi alle 300 che il ministero del Lavoro ha stimato dall’inizio dell’anno sino ad oggi. In media, due morti al giorno.

Numeri che sono andati aumentando esponenzialmente proprio in queste ultime settimane. Numeri, ancora, che raccontano di un’emergenza estesa a tutto il paese, con un’incidenza, in questi primi cinque mesi dell’anno, del 9,2 per cento in più rispetto ai dati del 2017. E il dato reale potrebbe essere ancora più alto, considerando i lavori non tutelati dall’Inail e le denunce di infortuni mortali non riconosciute come tali.

Un vero e proprio bollettino di guerra, come lo ha definito giovedì il neo ministro al Lavoro Luigi Di Maio, durante l’informativa alla Camera sugli incidenti sul lavoro. E molte di queste morti sono dovute a cadute dall’alto, intossicazioni, investimenti a opera di mezzi o macchine o al ribaltamento di mezzi meccanici, specialmente in agricoltura. Si muore nei cantieri edili, in fabbrica e sui campi.

Proprio come accaduto ieri a Riccardo Vergnano a Moncalieri e come accaduto, lo scorso 21 aprile, a Verrua Savoia dove a perdere la vita è stato Leandro Bertolina, un pensionato di 85 anni. Anche in questo caso, l’anziano era impegnato ad arare un campo in leggera pendenza, quando è stato travolto dal suo trattore, morendo sul colpo. A trovare il suo corpo erano stati alcuni vicini di casa, mentre il trattore era stato ritrovato in un campo agricolo a pochi metri dal luogo della tragedia.

Come per Bertolina, Vergnano non ha avuto scampo, travolto dallo stesso mezzo che stava guidando, su un campo di sua proprietà. Ora toccherà ai militari dell’arma capire quali sono state le cause che hanno portato a questa morte e a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto poco prima dell’incidente.