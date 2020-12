Moncalieri, sfonda la porta della camera e colpisce la moglie con un sasso: arrestato [FOTO]

Un uomo di 28 anni, somalo, ospite del Centro di accoglienza per migranti di Moncalieri, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. L’uomo, ubriaco, ha sfondato la porta della camera, dove dormivano la moglie e i figli, di cui uno di 2 settimane, ed ha lanciato una pietra contro la donna, per poi picchiarla.

Un responsabile del Centro ha chiamato il 112 e l’immediato intervento dei carabinieri della compagnia di Moncalieri ha permesso di bloccare l’uomo. Le indagini hanno permesso di accertare che tali azioni duravano da alcuni mesi, e non erano mai state denunciate dalla vittima.