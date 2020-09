Moncalieri. Si finge prete e deruba anziani con la scusa di “benedire” casa, poi va a giocare alle slot: arrestato [VIDEO]

L'uomo, 47enne, è entrato nell'abitazione di una coppia trafugando loro 700 euro in contanti. Sono stati i condomini, insospettiti, a chiamare i carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato nelle ultime 48 ore un finto prete truffatore a Moncalieri.

“DEVO BENEDIRE LA CASA”

L’uomo, un 47enne, si era presentato alla porta dell’abitazione di una coppia di anziani di Moncalieri fingendosi sacerdote ed ha chiesto di poter “benedire” la casa. È così riuscito a raggirare i due, entrando nell’appartamento e girando indisturbato nelle stanze, per poi riuscire a trafugare 700 euro in contanti, corrispondente alla pensione del mese, custodita in un portafoglio appoggiato sul comodino della camera da letto.

I CONDOMINI, INSOSPETTITI, CHIAMANO I CARABINIERI

L’uomo, dopo aver salutato la coppia con il segno della croce, è andato via velocemente, insospettendo fortunatamente alcuni condomini che hanno subito allertato i militari dell’Arma. L’immediato intervento di una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Moncalieri ha consentito di rintracciare e arrestare il truffatore all’uscita di una vicina tabaccheria, dove il predetto aveva già giocato alle slot machine parte dei soldi appena rubati. I Carabinieri sono comunque riusciti a recuperare e restituire alle povere ed incredule vittime 570 euro.