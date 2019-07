Moncalieri, si presenta armato all’appuntamento con l’ex compagna: arrestato

L'uomo, 48enne del posto, aveva insistentemente contattato la donna per fissare un incontro in un centro commerciale della zona

Spiacevole episodio a Moncalieri, presso il parcheggio del centro commerciale “Decathlon”, dove un 48enne del posto, ex guardia giurata, è stato arrestato dai carabinieri per porto e detenzione illegale di arma da fuoco, insieme a resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

IL FATTO

L’uomo, infatti, stava cercando in tutti i modi di vedere la sua ex compagna e aveva, dopo insistite chiamate e messaggi intimidatori verso la donna, fissato un appuntamento in zona. Ma a quell’incontro non si era presentato affatto con buone intenzioni: aveva con sè una pistola beretta cal.9, caricata e pronta a fare fuoco con ben 15 colpi inseriti, che aveva rubato dall’armadietto di un ex collega di lavoro.

All’appuntamento, però, si sono presentati i militari dell’Arma, che, grazie alla descrizione della donna, hanno individuato e prontamente fermato il malvivente e, dopo una breve colluttazione, lo hanno disarmato. Ora l’ex guardia giurata, che aveva già perso il posto di lavoro per il suo atteggiamento minaccioso verso l’ex compagna, dovrà rispondere di questi reati davanti alle autorità.