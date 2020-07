Moncalieri, si ubriaca e aggredisce moglie e figlie: fermato dai carabinieri

Violenze in famiglia senza alcun motivo: il 56enne al momento dell'arresto non ha opposto resistenza

Ha telefonato ai carabinieri di Moncalieri dopo l’ennesima aggressione da parte del marito troppo irascibile. L’uomo, un italiano di 56 anni, sotto l’effetto di alcol, ha aggredito le figlie, di 15 e 21 anni, e la moglie, senza alcun motivo.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato l’uomo in casa, che non ha opposto nessuna resistenza. La donna ha precisato che non era la prima volta e che le minacce e le botte duravano da qualche tempo.

L’uomo è stato arrestato, mentre la moglie e le figlie sono state accompagnate all’ospedale per essere medicate. Sono state dimesse con una prognosi di sette giorni per contusioni varie. I carabinieri hanno sequestrato due fucili dell’uomo regolarmente detenuti.