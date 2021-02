Moncalieri, vende scarpe false nel parcheggio del centro commerciale: arrestato

Continua la lotta alle illegalità dei carabinieri, che hanno intensificato in controlli nel Torinese anche attraverso l’utilizzo di un elicottero.

A Moncalieri i militari hanno arrestato un venditore ambulante marocchino trovato in possesso di merce contraffatta. L’uomo aveva scelto il parcheggio di un noto centro commerciale per allestire la sua bancarella in cui vendeva false scarpe di marca. Ai carabinieri che lo hanno controllato, l’ambulante ha fornito generalità false, non avendo con sé alcun documento di identificazione. I successivi accertamenti hanno permesso di verificare che era anche inottemperante a un ordine di espulsione dall’Italia.

A Collegno, i militari della compagnia di Rivoli, supportati da un velivolo del 1° Nucleo Elicotteri di Volpiano, hanno svolto un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nonché alla verifica del rispetto delle norme anti Covid. Nel corso dell’operazione sono stati controllati cinque esercizi pubblici e 35 veicoli, identificate 43 persone ed elevate 2 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.