Mondiale femminile, l’Italia stende la Giamaica 5-0 e vola agli ottavi

Le ragazze azzurre non smettono di sorprendere: al mondiale francese arriva la seconda vittoria su due nel girone. Sei punti conquistati e qualificazione agli ottavi in tasca.

L’entusiasmo della vittoria al cardiopalma contro l’Australia si è tradotto in una goleada ai danni della Giamaica, mai praticamente in partita. Cinque gol tutti di stampo bianconero: prima la tripletta di Cristiana Girelli, poi la doppietta di Aurora Galli. Resta solo un impegno nella fase a gironi, quello contro il Brasile: non sarà una sfida decisiva, in quanto le azzurre sono già aritmeticamente agli ottavi di finale.