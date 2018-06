Mondiali e canasta

Ed eccoci ai mondiali. L’Italia non c’è, ma i calciofili veri staranno inchiodati lo stesso alla Tv mentre le donne, trascurate, si annoieranno. Un’agenzia di viaggi ha persino cercato di sfruttare il fenomeno proponendo alle “vedove bianche da mondiale” soggiorni scontati in Svizzera, dove godersi una vacanza erotica mentre il marito cornuto s’esalta a casa davanti alle prodezze di Messi.

Ma perché andare fino in Svizzera, dove tra l’altro i maschi non sono famosi per virtù amatoria? Se una lei vuole approfittare dei mondiali per concedersi una scappatella, è più comodo ed economico farlo senza allontanarsi troppo da casa, della serie: “caro, mentre tu guardi la partita io vado a giocare a canasta”.

Quelle che non vogliono tradire il partner, possono sempre leggersi un po’ di libri. La sapete quella della coppia in vacanza sul lago? Lui ama pescare da mattina a sera e lei adora leggere. Una mattina lui torna da pesca un po’ prima del solito e decide di concedersi un pisolino. Lei allora ne approfitta per farsi una remata. Raggiunge una caletta isolata, lega la barca e ricomincia a leggere il suo libro.

Dopo un po’ arriva il guardapesca: “Buongiorno, cosa fa qui?” – “Leggo, non vede?” – “Qui però la pesca è vietata” – “Ma io non sto pescando!” – “Sì, ma ha con sé l’occorrente. Devo multarla” – “Se lo fa, la denuncio per violenza carnale!” – “Ma come… non l’ho neanche toccata!” – “Sì, ma ha con sé l’occorrente!”

Morale: le donne che leggono sono molto più sveglie. State in campana, uomini. L’unica soluzione è farle appassionare al calcio quando sono ancora innamorate. Dopo, potrebbero appassionarsi davvero di turismo o di canasta.

