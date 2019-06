Mondiali femminili, sconfitta indolore per l’Italia: vince il Brasile. Azzurre chiudono prime nel girone

L’Italia femminile si arrende al Brasile dopo le due vittorie contro l’Australia e la Jamaica. L’ha decisa un calcio di rigore nelle fasi finali del secondo tempo, siglato da Marta, goal che ha permesso alle brasiliane di accedere agli ottavi. Una sconfitta indolore per le azzurre che chiudono comunque prime nel girone e avranno un sorteggio favorevole per la fase a eliminazione diretta.

La partita si è tenuta su ritmi equilibrati durante il primo tempo e per buona parte del secondo tempo fino a quando l’arbitro non ha assegnato un calcio di rigore per un contatto sospetto in area. Dal dischetto Marta ha spiazzato il portiere segnando un goal storico: la brasiliana è diventata il miglior goleador nella storia dei mondiali femminili di calcio.