MONDIALI. Francia in trionfo, poker servito alla Croazia. Il titolo è suo

Per i transalpini è il secondo trofeo dopo quello conquistato nel 1998. Bis anche per Deschamps: da ct e da calciatore

In Russia fanno festa i "galletti"

Brinda la Francia in Russia. I “galletti” di Deschamps si laureano campioni del mondo per la seconda volta nella loro storia, dopo il titolo vinto nel 1998, in casa. Nella finale disputata allo stadio Luzhnik di Mosca, i “blues” hanno superato 4-2 la Croazia aggiudicandosi la 21esima edizione del torneo intercontinentale.

LE RETI

Nel primo rete decisiva è l’autorete di Mandzukic (18′). Poi Perisic, al 28′, trova il pari per i croati. Al 38, Griezmann su rigore (assegnato dopo l’utilizzo del Var) riporta i transalpini avanti. Nella ripresa, arrivano le reti di Pogba (14′), Mbappe (20′) e Mandzukic (24′) su papera del portiere LLoris.

BIS ANCHE PER DESCHAMPS

Curiosità: anche per Didier Deschamps è il bis. Il tecnico francese, infatti, dopo aver vinto da giocatore la coppa trionfa anche da cr della Nazionale. Prima di lui c’erano riusciti solo il brasiliano Mario Zagallo e il tedesco Franz Beckenbauer.