MONDIALI. Italia, debutto col botto: Bonansea ribalta l’Australia al fotofinish

Passate in svantaggio nel primo tempo, le azzurre crescono nella ripresa e vincono 2-1 grazie alla doppietta della juventina

Debutto col botto, per la nazionale femminile di calcio, ai mondiali di Francia 2019. Nella prima partita del gruppo C, le azzurre hanno battuto, in rimonta (2-1), l’Australia grazie ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea.

AUSTRALIA RIMONTATA

Le ragazze allenate da Milena Bertolini erano passate in svantaggio al 22′ del primo tempo in virtù del gol messo a segno dalla Kerr. Ma poi, nella ripresa, è arrivata la rimonta con i due gol segnati al 56′ e poi, in pieno recupero, al 95′, dall’attaccante bianconera.

ANNULLATI DUE GOL

Nota di cronaca: per l’Italia, a referto, ci sono anche due gol annullati per fuorigioco, alla stessa Bonansea ed alla Sabatino.

LA SINDACA FA IL TIFO PER LE AZZURRE

“Che emozioni, che azzurre!” ha scritto sui social la sindaca di Torino, Chiara Appendino, tifosa della Juventus, la squadra in cui milita Bonansea. “Forza #RagazzeMondiali, avanti così”, ha scritto la prima cittadina su Facebook.

Il tabellino:

Australia-Italia 1-2

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams, Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley, Van Egmond, Raso (24′ st Gorry), Foord, Yallop (38′ st Kellond-Knight), Logarzo (16′ De Vanna), Kerr. A disp. Micah, Arnold, Allen, Roetbakken, Simon, Harrison, Luik, Gielnik. All. Milicic.

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani, Bergamaschi (32′ st Giacinti), Gama, Linari, Guagni, Cernoia, Giugliano, Galli (1′ st Bartoli), Girelli, Mauro (13′ st Sabatino), Bonansea. A disp. Pipitone, Marchitelli, Tucceri, Boattin, Fusetti, Parisi, Serturini, Tarenzi, Rosucci. All. Bertolini

ARBITRO: Borjas (Ungheria)

MARCATORI: Kerr 22′ pt, Bonansea 56′ e 95′ st.

NOTE. Ammonite: Gama, Girelli, De Vanna e Cernoia. Recupero: 2′ pt e 5′ st.