Mondiali pallavolo, vietata vendita alcolici e bottiglie di vetro a Torino fino a domenica

Niente alcolici e bottiglie di vetro a Torino in occasione delle fasi finali dei Mondiali di pallavolo, in programma al PalaAlpitour da domani a domenica. Il provvedimento è stato disposto dal prefetto Renato Saccone ed è valido dalle 14 alle 24.

Vietata, in particolare, la somministrazione e la vendita per asporto di alcoli, superalcolici e bevande in bottiglie di vetro nell’area di corso IV Novembre, corso Sebastopoli, corso Agnelli, corso Unione Sovietica, piazza San Gabriele da Gorizia e corso Galileo Ferraris.

Alle final six dei Mondiali di volley le squadre sono divise in due gironcini da tre, in programma da mercoledì a venerdì: in un gruppo Brasile, Stati Uniti e Russia, nell’altro Italia, Polonia e Serbia. Sabato sono in programma le semifinali, domenica le finali per il primo e il terzo posto.