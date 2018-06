Mondiali, vince la Russia: che festa per la sexy Viki Odintcova

Esordio migliore non poteva aspettarsi la Russia nel “suo” Mondiale, quello organizzato in casa da Vladimir Putin. Un successo squillante, con tanto di “manita” alla malcapitata Arabia Saudita, strapazzata da Golovin e soci nella sfida inaugurale a Mosca.

Festa grande anche per le scatenate modelle moscovite, tutte tifosissime della loro nazionale. Tra queste, non può lasciare indifferenti una come Viki Odintcova. Una bellezza mozzafiato, dalle curve sinuose e prorompenti, che non ha nascosto il suo entusiasmo sui social dopo il 5-0 ai sauditi.

Certo, la foto è di repertorio. Ma siamo sicuri che non verrà nessuno a lamentarsi…