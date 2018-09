Mondiali, Zaytsev chiama Torino: “Il PalaAlpitour diventi una bolgia”

Tutto pronto al PalaAlpitour per la final six. Il Ct Blengini: "Ci aspettano gare difficili"

Torino capitale del volley mondiale. Con un cuore azzurro. Tutto è pronto al PalaAlpitour per ospitare la fase finale del torneo iridato, con i tifosi italiani mobilitati per sostenere il sestetto di Blengini nell’assalto alle semifinali. Si parte alle 21.15 di mercoledì contro la Serbia, poi venerdì – sempre alle 21.15 – tocca alla Polonia: passano le prime due del gironcino a tre, ma guai a parlare di strada in discesa verso le sfide decisive per il titolo.

“Siamo concentrati sulla Serbia, una sfida contro una nazionale molto forte e in grande crescita in questo mondiale”, spiega il Ct Blengini. “Il nostro cammino è stato positivo ma dall’inizio ci siamo promessi di non guardare indietro e non lo faremo di sicuro ora: oggi dobbiamo riposarci, allenarci e preparare nel modo migliore una partita difficile come quella con la Serbia. Poi penseremo alla Polonia“.

Ivan Zaytsev, intanto, chiama a raccolta il pubblico di Torino: “Al PalaAlpitour chiediamo di diventare una bolgia, di essere un piccolo inferno per i nostri avversari e di far capire loro chi è il padrone di casa. Il supporto dei tifosi ci ha aiutato molto e ci servirà più che mai. Le avversarie nel girone sono forti, la Serbia in particolar modo arriva in grande crescita ed è molto sicura di sé. La Polonia ha fatto più fatica nella seconda fase ma ha imparato dai propri errori ed è meritatamente tra le migliori al mondo”.