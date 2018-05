Mondo del cinema a lutto, è morto il regista Ermanno Olmi. Narrò la Grande Guerra

Il mondo del cinema è a lutto per la scomparsa di Ermanno Olmi. Il regista, che a luglio avrebbe compiuto 87 anni, si è spento questa mattina nell’ospedale di Asiago, dove era stato ricoverato venerdì scorso, a causa di una lunga malattia, assistito dall’affetto di moglie e figli. Olmi aveva espresso il desiderio di essere riportato a casa, ma è deceduto prima che la moglie Loredana e i figli Elisabetta, Fabio e Andrea riuscissero ad organizzare il trasporto. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, come il regista desiderava, in linea con una vita piena di affetti e di amicizie ma sempre riservata.

IL SUCCESSO CON L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI

Olmi era nato a Treviglio, in provincia di Bergamo. Da giovanissimo si trasferì a Milano dove seguì i corsi dell’Accademia di arte drammatica. Il debutto sul grande schermo arrivò nel 1959, con “Il tempo si è fermato“. Il successo gli arrise nel 1978 con il film in dialetto bergamasco “L’albero degli zoccoli“, considerato il suo capolavoro, che si aggiudicò la Palma d’oro a Cannes e il Premio César per il miglior film straniero.

LA MALATTIA CHE LO HA TENUTO LONTANO DAI RIFLETTORI

Olmi è rimasto a lungo lontano dai riflettori a causa di una grave malattia, la sindrome di Guillain-Barré, che si manifesta con paralisi progressiva agli arti. E’ tornato a dirigere una pellicola nel 1987 con “Lunga vita alla signora!“, premiato al Festival di Venezia con il Leone d’Argento. L’anno seguente si è aggiudicato, invece, il Leone d’Oro grazie a “La leggenda del santo bevitore“, che ha vinto anche quattro David di Donatello.

NEL 2013 LA LAURA HONORIS CAUSA

Nel 2008 ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2013 l’Università di Padova gli ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Umane e Pedagogiche per “la sua azione di valorizzazione delle radici culturali, della memoria, delle tradizioni, della grande storia e dell’esperienza quotidiana e delle piccole cose”.

NEL 2014 HA RACCONTATO LA GRANDE GUERRA

Nel 2014, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, Olmi ha realizzato e diretto il film “Torneranno i prati” ambientato nelle trincee sull’Altopiano di Asiago dove, durante la Grande Guerra, furono combattute alcune tra le più sanguinose battaglie del fronte nord orientale.