Il mondo di Harry Potter è a Giaveno

Capelli neri perennemente in disordine, occhi verdi, spessi occhiali rotondi e una cicatrice a forma di saetta sulla fronte. Noto come il bambino, o successivamente il ragazzo, che è sopravvissuto all’anatema che uccide, e come il prescelto, poiché destinato a combattere e uccidere Lord Voldemort, Harry Potter ha stregato intere generazioni in ogni parte del mondo. Anche Giaveno dove, domani dalle 14 alle 20 e domenica dalle 9 alle 20, in via Pacchiotti 51, andrà in scena “Il mondo magico”, l’evento gratuito organizzato dal gruppo spontaneo Troppo Creative in collaborazione con la fondazione Pacchiotti.

Il paese alle porte di Torino si trasformerà, quindi, nella famosa scuola di Hogwarts con i personaggi e le ambientazioni della celeberrima storia scritta da J. K. Rowling diventando la casa di duelli magici, incantesimi e strane creature. Una due giorni di grande festa integralmente dedicata al maghetto nato a Godric’s Hollow, il 31 luglio 1980, da James Potter e Lily Evans. Figlioccio di Sirius Black, nonché migliore amico di Ron Weasley ed Hermione Granger, sul grande schermo ha il volto dell’attore britannico Daniel Radcliffe. A Giaveno, invece, ci saranno centinaia di figuranti. Sì, perché lo scorso mese di settembre nella palestra di via Pacchiotti 51 si sono svolte le selezioni alla ricerca delle comparse che avrebbero dovuto animare la grande festa in programma domani e domenica. Un programma che si prospetta ricco e variegato. Giochi per adulti e bambini, punti fotografici, rapaci, cavalli bianchi, che in questa occasione vestiranno i panni di magici unicorni, street food, gare di torte, di cosplayer e della vetrina più bella. Si inizierà, alle 14, partendo da piazza San Lorenzo, con la parata della banda musicale Leone XIII e il gruppo di majorettes Les Mascottes (replica domenica alle 15) il cui momento di arrivo coinciderà con l’apertura dei cancelli e l’inaugurazione dell’evento. Alle 16 appuntamento con le prove da superare del torneo a caval di scopa. Domenica, alle 11 e alle 16, nuova sfida a caval di scopa e, alle 18, con le premiazioni di rito.

A fare da cornice un’infinità di eventi collaterali. Il mercatino che proporrà merchandising ufficiale, ma anche erbe, libri, piante, gioielli, oli essenziali, sculture, dipinti e molto altro. E la mostra che ospiterà una collezione privata di oggetti della celebre saga più altri elementi e immagini liberamente ispirate.