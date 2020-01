Dopo Monica Bellucci anche Georgina verso il forfait

Tra Georgina Rodriguez e il palco di Sanremo ci sono almeno 140mila euro di differenza. Sarebbe questa infatti la cifra complessiva chiesta dagli agenti della modella spagnola per garantirsi un pacchetto completo in grado di tenere alti gli ascolti del Festival anche durante la terza serata, quella di giovedì 6 febbraio nella quale si sarebbe dovuta presentare al fianco di Amadeus. Lei in mezzo ai cantanti, Cristiano Ronaldo in platea per qualche selfie e per uno scatto da mandare ai posteri, distogliendo l’attenzione dalle canzoni ma cosa importa. Una richiesta giudicata impossibile dai vertici della Rai che hanno tenuto aperta la trattativa sino alla conferenza stampa della settimana scorsa, quando il nome della Rodriguez era stato annunciato come ufficiale (senza però una conferma da parte sua). C’è un tetto massimo di 50mila euro, già solo il doppio sarebbero stati impossibili e ancora di più se la cifra quasi triplica. Ora però dopo la defezione di Monica Bellucci, un’altra bellezza sta per tirare pacco ad Amadeus e alla Rai. Da qui al 4 febbraio, serata inaugurale di Sanremo, c’è ancora spazio per cambiare idea, da una parte e dall’altra, ma al momento più che uno stallo è proprio un binario morto.