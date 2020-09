Monica Farro, una peruviana caliente

Arriva dal Perù, ma ci ha messo poco a farsi conoscere e apprezzare prima in Grecia, poi in Spagna e quindi anche in Italia. Si chiama Monica Farro ed è omonima di una soubrette molto conosciuta in Uruguay.

Lei, però, è nata dalle parti di Lima e, a differenza della collega di Montevideo, non ha i capelli biondi e lisci, ma neri e ricci. In più, ha un fisico letteralmente da urlo che non manca di esibire con ostentata malizia sul suo profilo Instagram.

Un profilo letteralmente bollente, in cui non mancano riferimenti a spettacoli birichini e a show on line a tutto beneficio di appassionati e fan. Insomma, Monica Farro è davvero una peruviana caliente.