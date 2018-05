Monica Kilnarova, la sexy tennista ha stregato Roma

Monica Kilnarova è una delle promesse del tennis mondiale. La giovane ceca ha partecipato agli Internazionali di Roma dove però è stata eliminata alle qualificazioni. Ma la sua presenza sulla “terra rossa” della Capitale non è passata invano. Anzi, diciamo pure che è stata lei la vera regina degli Internazionali!! In campo e fuori. Attualmente la Kilnarova è posizionata ben oltre la 350° posizione del ranking Wta, tuttavia in un’altra classifica sta scalando rapidamente le posizioni: quella di Instagram. Qui la bella Monica vanta già più di 26mila followers. Ed il numero è in grande crescita soprattutto da quando i media hanno iniziato a parlare di lei. Più per il fisico sexy da modella, per la verità, che per le qualità tennistiche. Ma la Kilnarova è ancora giovanissima e nulla le può essere precluso!!