Monitoraggio qualità dell’aria: a Vanchiglia parte la fase due

Un’unità mobile dell’Arpa in azione in via degli Artisti per misurare l’inquinamento

Dopo l’allarme movida fracassona in piazza Santa Giulia, a Vanchiglia arrivano anche gli attesi controlli per debellare il fenomeno dell’inquinamento acustico. Il progetto che coinvolge – tra gli altri – Comune di Torino, Arpa e circoscrizione Sette è entrato ufficialmente nel vivo nelle scorse ore. Si tratta della seconda fase del monitoraggio della qualità dell’aria (la prima in periodo invernale è stata effettuata dal 7 febbraio al 5 marzo di quest’anno) effettuato con l’ausilio di una unità mobile di Arpa Piemonte.

La centralina si trova in via Artisti angolo via Vanchiglia. L’iniziativa è partita da un gruppo di cittadini del quartiere che aveva chiesto al centro civico di conoscere, nello specifico, lo stato d el l ’aria dell’asse viario che collega il nord della città con piazza Vittorio Veneto e quindi con il centro storico, molto trafficato e percorso da numerose linee di trasporto pubblico. «La collocazione della stazione mobile su via Artisti anziché sulla più trafficata via Vanchiglia – spiegano da Arpa – non causerà differenze di qualità nella rilevazione dei dati. Inoltre è semplicemente dovuta a problemi tecnici».

Oggetto della misurazione sono i valori di Pm10 e i parametri climatici. La seconda fase, iniziata il 5 settembre, terminerà il 5 ottobre. L’elaborazione dei dati tra i due periodi permetterà all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di valutare lo stato di qualità dell’aria di via Vanchiglia. «Successivamente – spiega il presidente della Sette, Luca Deri – quando avremo i dati di Arpa potremo avere un quadro più chiaro sugli interventi da realizzare per il progetto Vanchiglia zona 30». Mentre a maggio analoghi provvedimenti erano stati presi contro la movida rumorosa. In zona Vanchiglia, infatti, si produce lo stesso rumore che si può avvertire nei pressi di una fabbrica. Dati arrivati dai rilievi fonometrici effettuati negli scorsi mesi in piazza Santa Giulia e in via Giulia di Barolo.

