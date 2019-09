Monopattini elettrici e vie pedonali. In centro torna la domenica a piedi

In occasione della “Settimana europea della Mobilità”. In tre mesi 8mila spostamenti su due ruote

In occasione della “Settimana Europea della Mobilità sostenibile”, tornano in città le domeniche a piedi. Domani sarà la volta dell’appuntamento con “In città senza la mia auto”. Il centro cittadino, nell’area della Ztl Centrale, sarà chiuso al traffico di auto e moto, dalle 10 alle 18. Saranno esclusi dalle limitazioni i veicoli elettrici o ibridi con alimentazione elettrica o a idrogeno, autoveicoli di servizio pubblico e delle forze dell’ordine, per il soccorso o della protezione civile, taxi, autobus e autoveicoli in servizio di noleggio, veicoli del car sharing.

