Monopattini e segway, da domani via libera alla sperimentazione a Torino

Via libera da domani, e fino a luglio, alla sperimentazione di monopattini e segway a Torino. Potranno viaggiare sulle piste ciclabili e nelle zone 30, dove non si possono superare i 30 chilometri orari: il limite domani entrerà in vigore anche nella Ztl centrale.

Ad annunciare con orgoglio la novità è la stessa sindaca Chiara Appendino: “Si tratta di un progetto in linea con l’obiettivo della micromobilità che ci siamo posti, la sperimentazione potrà essere considerata positiva se sapremo rispettare le regole e mi auguro che tutti i partecipanti sentano questa responsabilità”.

I nuovi mezzi, che dovranno riportare la marcatura CE ed essere dotati di segnalatore acustico e limitatore di velocità, non potranno viaggiare su marciapiedi e portici, non potranno procedere contromano né farsi trainare da altri veicoli. Inoltre, non sarà consentito circolare in due sullo stesso monopattino o segway.

Capitolo multe: nessun pericolo per chi rispetta le regole, dopo le polemiche e i veleni dei giorni scorsi. Per chi non le rispetta, invece, l’ammontare delle sanzioni spazia tra le 40 e i 160 euro. Per guidare monopattini e segway è obbligatoria la patente, per circolare di sera o con scarsa visibilità i mezzi devono essere dotati di dispositivi di segnalazione visiva e il guidatore di giubbotto o bretelle catarifrangenti. Il casco non è obbligatorio, così come l’assicurazione.