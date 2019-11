Monopattino travolge una donna ma i civich non possono multarlo

Poteva accadere. E infine è accaduto: un monopattino elettrico che percorreva il marciapiede di corso Giulio Cesare ha mandato all’ospeale una donna di 56 anni. Per le statistiche dei vigili un incidente di poco conto, al punto che l’investita ha rifiutato le cure dopo esser stata trasportata in codice verde al San Giovanni Bosco.

Il punto è che in questa storia le diagnosi hanno un valore relativo. Perché il primo incidente nella “guerra del monopattino” si è risolto con il paradosso normativo che ha visto i vigili urbani costretti a lasciar andare il conducente senza alcuna sanzione, se non l’ammonimento che forse un giorno riceverà un verbale.

Del resto, come si fa a multare un mezzo che è un enigma per lo stesso ministero dei Trasporti e che ad oggi a Torino non potrebbe neppure circolare, visto che la sperimentazione prevista dal decreto Toninelli non è ancora partita? Un interrogativo che travalica il codice della strada e sconfina addirittura nella filosofia.

