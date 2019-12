Con il monopattino contro un pullman: ragazzo di 25 anni è gravissimo al Cto

La sperimentazione per la circolazione dei monopattini a Torino ha fatto registrare il suo primo, grave incidente. Poco prima delle otto di ieri sera, un 25enne che stava percorrendo via Paolo Borsellino accompagnato da un amico ha centrato il portellone del vano bagagli di un pullman Gran Turismo parcheggiato a bordo strada.

Dopo aver percorso ancora qualche metro è caduto a terra con una profonda ferita sopra l’occhio destro, dalla quale perdeva molto sangue. In evidente stato di shock, è stato sedato e trasportato in ambulanza al Cto in codice rosso.

È stato intubato una volta arrivato in ospedale, dove è stato raggiunto dall’amico anche lui evidentemente traumatizzato: «Io sono riuscito a schivare l’ostacolo per un attimo. Lui non ce l’ha fatta».

Dalla sede centrale della polizia municipale di Torino fanno sapere che, dalle 0.15 di stanotte, “mentre gli agenti della Squadra Infortunistica e i genitori del giovane si trovavano al pronto soccorso dell’ospedale Cto, i medici hanno emesso referto di prognosi riservata”.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI