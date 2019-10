Monsignor Nosiglia cade dalle scale di casa: lieve ferita alla testa per lui

Disavventura domestica per l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia rimasto vittima, ieri sera, poco dopo le 23, di un brutto incidente. Il prelato è infatti caduto accidentalmente dalle scale di casa riportando una lieve ferita alla testa.

MEDICATO, E’ STATO SUBITO DIMESSO

Soccorso dal 118, monsignor Nosiglia è stato accompagnato all’ospedale Cto dove è stato medicato e subito dopo dimesso. Per fortuna nulla di grave per lui.

L’ARCIVESCOVO STA BENE

L’arcivescovo, che questa mattina, alle 9 in punto, ha preso parte ad un incontro in Comune, “sta bene e, alle 12 in Consolata, con i suoi preti, celebrerà la Messa per i suoi 75 anni” ci ha tenuto a precisare la Diocesi.