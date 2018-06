Monsignor Nosiglia: “Il Ramadan aiuta a riscoprire Dio”

Per l'alto prelato i valori centrali dell'Islam e del Cristianesimo sono comuni

Il digiuno e la riflessione del Ramadan sono stati al centro delle riflessioni dell’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, che nell’augurio alla comunità musulmana al termine del mese di digiuno ha evidenziato come il Ramadan “aiuta a riscoprire la centralità di Dio nella vita e l’importanza della dimensione spirituale della persona umana”.

Per Nosiglia “il digiuno è un impegnativo esercizio di pazienza e di autodisciplina, non solo per astenervi da cibi e bevande dall’alba al tramonto del giorno, ma soprattutto dalle parole, dalle azioni e dalle abitudini cattive che nuocciono al prossimo. Fare la volontà di Dio e soccorrere il prossimo bisognoso sono l’essenza anche nella vita cristiana”, ha aggiunto il monsignore che ha quindi auspicato maggiore interazione tra le comunità religiose.

“Alla luce di questi valori condivisi giovani cristiani e musulmani hanno promosso insieme una significativa iniziativa di dialogo e di solidarietà, raccogliendo tra la gente offerte a favore di un’associazione di volontariato che assiste gli anziani. Vi auguro che Dio doni pace e concordia alle vostre famiglie e successo ai vostri figli. Che Dio doni il lavoro e nella solidarietà – ha concluso Nosiglia – possiate soccorrere i poveri e i più bisognosi”.