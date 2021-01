Montagna indagato per falso: «Mentì sulla messa alla prova»

Chiuse le indagini per nove persone: per due è ipotizzata anche la corruzione

Pubblici ufficiali disposti a chiudere un occhio per attestare che i lavori di messa alla prova sarebbero stati eseguiti, quando in realtà non sarebbe stato così. Il pm Gianfranco Colace ha chiuso, indagando nove persone, l’inchiesta che vede coinvolto anche il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

Secondo la procura il primo cittadino avrebbe dovuto fare volontariato, per chiudere i conti con una vecchia vicenda giudiziaria relativa a un presunto accesso abusivo al sistema informatico della polizia, ma non avrebbe svolto almeno parte del servizio. Da qui l’accusa di falso ideologico.

Montagna avrebbe dovuto svolgere la map primo presso l’associazione Amici del malato, che si occupa di pazienti psichiatrici all’ospedale Molinette (estraneo all’inchiesta): ma il sindaco – come dimostrerebbero i tabulati telefonici – dopo aver firmato sarebbe andato via.

