In montagna non ci si arrende. Piste aperte nonostante il virus

L’Italia chiude ma in montagna c’è chi resiste e cerca di reagire. Nonostante il coronavirus, le aspettative per il weekend sulle piste da sci della Val di Susa sono decisamente ottime, complici anche le nevicate degli ultimi giorni, che hanno dato nuova linfa alla stagione sciistica. «Gli impianti sciistici saranno aperti ed è molto bello, perché ha nevicato», spiega Enrico Rossi, direttore commerciale di Colomion spa. Al momento a Bardonecchia si registrano circa 60 centimetri di neve nel centro del paese e 1,60m in alta quota. «Per il weekend ci aspettiamo una buona affluenza di sciatori – prosegue – soprattutto da Torino».

