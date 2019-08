Strada chiusa al traffico per facilitare i soccorsi

Incidente sulla strada statale 26 “della Valle d’Aosta”, a Montalto Dora, nel Torinese. Coinvolti nel sinistro un’auto e un trattore: sul posto le forze dell’ordine, i medici del 118, i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas.

Per facilitare i soccorsi la statale è stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 36,500 e poi riaperta in serata.