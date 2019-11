Montalto Dora, rissa in strada tra extracomunitari: tre arresti

I tre si stavano azzuffando armati di coltelli ed oggetti contundenti: sono stati medicati in ospedale ed associati al carcere di Ivrea

Caos a Montalto Dora, nel Torinese: i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato tre cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno provvisorio per rissa, lesioni e porto abusivo di armi.

I TRE SI SONO AFFRONTATI CON ARMI DA TAGLIO

E’ accaduto ieri sera: coinvolti un 23enne ed un 29enne nigeriani, domiciliati ad una società cooperativa della città, ed un 22enne del Gambia senza una fissa dimora. Il motivo della rissa è ancora da chiarire, ma sembra che uno dei tre era stato allontanato perché violento e non gradito all’interno di quella comunità. I tre si sono affrontati con coltelli e diversi oggetti contundenti: avevano, infatti, numerose ferite da taglio sulle braccia. Solo l’arrivo degli agenti ha placato le ostilità. I coinvolti sono stati portati in ospedale per le cure mediche e sono stati associati al carcere di Ivrea.