Montanaro, 3mila euro in contanti e marijuana in casa: arrestato

Giovane operaio con precedenti di Polizia in manette nell'hinterland torinese per spaccio di droga

Controlli anti droga a Montanaro, nell’hinterland torinese, dove negli scorsi giorni un giovane operaio è stato arrestato per possesso di marijuana in casa.

La scoperta è stata fatta in seguito a controlli all’interno dell’appartamento dell’uomo. In casa, infatti, i militari della locale Stazione hanno sequestrato 130 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un grinder, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e a più di 3mila euro (per la precisione 3.170) in banconote da 50 e 20 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.