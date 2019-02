«Montascale e citofoni ko»: i disabili ”bloccati” in casa

Barriere architettoniche e citofoni non funzionanti. Un palazzo popolare “da incubo” quello di via Artom 55/3, quartiere Mirafiori Sud. Le pulsantiere sono fuori uso da circa un mese e, a detta dei condomini, non è la prima volta che succede. «Ogni volta è un disagio – affermano gli inquilini – perché per aprire la porta siamo costretti a scendere le scale fino al pian terreno o a lanciare, letteralmente, le chiavi dalle finestre».

Particolari non da poco, soprattutto se pensiamo che l’edificio conta ben nove piani e che i suoi abitanti sono in gran parte anziani – c’è pure una centenaria – con l’aggiunta di qualche disabile. Proprio come la signora Antonietta, 76 anni, che è in sedia a rotelle. «Ma qui non sono l’unica, purtroppo». Ed ecco spuntare fuori la seconda grana. Il montascale. A differenza degli interni 2 e 4, il 3 ne è sprovvisto.

Antonietta, a maggio 2017, ha presentato domanda per l’installazione. Ma a quasi due anni dalla richiesta, l’intervento non c’è ancora stato. «Per una persona nelle mie condizioni – racconta la signora – è un vero guaio. Periodicamente devo sottopormi a visite e controlli e gli operatori sanitari mi vengono a prendere a casa. E i costi, ora, iniziano ad essere rilevanti». Tuttavia, sul fronte barriere architettoniche difficilmente i condomini verranno accontentati nel breve periodo, vista la lunghezza degli iter.

Le domande sono infatti ricevute annualmente dalla Regione ma, a causa della scarsità di finanziamenti, i tempi di attesa si possono allungare anche di anni. Atc spiega infatti che «i richiedenti riceveranno un riscontro solo quando ci saranno le risorse, attualmente in fase di reperimento». Verrà invece risolto a breve il problema dei citofoni, dopo che all’agenzia è anche pervenuta una raccolta firme. «Ne siamo al corrente – precisa Atc – e abbiamo già interpellato la ditta. A giorni l’intervento sarà eseguito».