Montascale rotto da 7 giorni: l’88enne resta ai domiciliari

Bastano un montascale rotto e sette gradini per trasformare la vita di anziani e disabili in uno psicodramma. E’ quanto sta accadendo, dallo scorso giovedì, nelle case popolari di corso Salvemini 25 interno 9, a Mirafiori Nord, dove un intero palazzo si trova a dover combattere con un apparecchio rotto.

A farne le spese sono le persone costrette a muoversi in carrozzina. Come la signora Maria Giuditta Sainato, 88 anni, invalida al 100% e costretta a restare barricata in casa. La donna, accompagnata dalla sua badante di fiducia, potrebbe prendere l’ascensore e arrivare al pano rialzato. «Ma lì – racconta la pensionata – ci sono quei sette gradini terribili. Nessuno può sollevarmi di peso e io ho le ginocchia malmesse, non posso certo alzarmi in piedi e camminare».

Ma nella situazione di Maria ci sono molti altri anziani della palazzina popolare. Ieri mattina una donna, nel rientrare a casa, è inciampata a causa del montascale abbandonato davanti alla porta d’ingresso. Per sua fortuna non ha sbattuto la testa ma un inquilino, per evitare altri problemi, ha preso uno spago e ha legato la pedana. Un intervento di fortuna, nell’attesa delle riparazioni.

«Abbiamo chiesto più volte l’intervento dell’Agenzia – racconta il signor Cosimo, intento a mettere in sicurezza il montascale – ma fino ad oggi non ci è arrivata alcuna risposta. Chissà per quanto tempo ancora dovremo convivere con questo problema». L’Atc, che risulta a conoscenza delle lamentele dei residenti, ha già chiesto l’intervento di una ditta specializzata per la riparazione del montascale che non fa dormire sonni tranquilli all’interno 9. «Tuttavia, avendo parecchi interventi in programma, la ditta non è ancora intervenuta». Lo farà comunque oggi, rimettendo in funzione l’impianto che in passato si era già rotto diverse volte. «Ma mai per così tanto tempo».