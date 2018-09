Il Monumentale resta senz’acqua. «I lavori termineranno nel 2020»

Anche per la festa di Ognissanti di quest’anno l’impianto idrico dell’area storica del cimitero Monumentale sarà ko. Ed anche per la festa dell’anno prossimo. I lavori di rifacimento del sistema idrico della parte storica del cimitero Monumentale, infatti, sono ancora allo stato embrionale e non saranno conclusi che nel 2020. Nel mentre, si potrà ricorrere ai “boccioni” d’acqua in plastica, ma i caratteristici toret e le fontanelle verdi non potranno essere utilizzati. Il problema è legato ai lavori di rifacimento dell’impianto idrico del cimitero monumentale, che vanno avanti da cinque anni: i cantieri di questo ultimo lotto dovevano attivarsi entro settembre 2018, ma per veder zampillare l’acqua dovremo attendere ancora un po’. Infatti, l’ultima tranche dell’impianto idrico deve ancora essere progettata: Afc Spa, la partecipata comunale che si occupa dei cimiteri torinesi, fa sapere che l’avvio della fase progetturale è previsto entro il 2018 e l’esecuzione materiale dei lavori è programmata per il 2019, con termine nel 2020. È vero: l’area mancante (le altre porzioni dell’impianto idrico sono già state completate) è quella proporzionalmente meno utilizzata, perché si tratta di quella più storica e quindi con meno utenti; tuttavia, proprio perché storica, la presenza di fontanelle coperte con sacchi neri è decisamente poco estetica. Afc Spa ricorda comunque che, al fine di non fornire alcun disservizio ai cittadini, è garantita la presenza di punti acqua nei cimiteri in sostituzione delle fontanelle non attive, attraverso numerose cisterne regolarmente riempite. Inoltre, tutte le altre fontane e bagni, sono perfettamente funzionanti.