Sotto il Monumentale spuntano vecchie bare da tombe fatte a pezzi

Quando furono realizzati, nel 1840, gli addetti ai lavori chiamavano questi spazi “l’infernotto”. In effetti qui sotto, in questi cunicoli che si snodano per oltre 5 chilometri sottoterra, ancora oggi sembra che i defunti scontino una pena eterna. Personaggi illustri che hanno fatto la storia del nostro Paese o semplici cittadini non fa differenza, l’abbandono e l’incuria non guardano in faccia alla Storia. Loculi riempiti con sacchi neri pieni di immondizia, lapidi sgretolate e bare di legno che spuntano dai muri. Le viscere del cimitero Monumentale sono ridotte così. Come un immenso “deposito” – la stessa dicitura, peraltro, campeggia sopra una delle numerose arcate che mettono in collegamento le varie sezioni dove abbandonare i corpi. Lasciandoli in balia dell’umidità, dello scorrere inevitabile del tempo, dell’indifferenza generale.

