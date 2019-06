Monviso, escursionista dispersa in Valle Po: ricerche in corso

Allarme alle pendici del Monviso: risulta dispersa in valle Po un’escursionista di 55 anni, di cui si sono perse le tracce dalla giornata di ieri. Sul posto sono in corso le ricerche del Soccorso Alpino a cui presto si aggiungeranno unità cinofile: per ora non ci sono buone notizie.

LA DONNA E’ USCITA IERI PER UN’ESCURSIONE

La 55enne è uscita di casa ieri per un’escursione e non è ancora rientrata. La sua auto è stata ritrovata nel parcheggio di Pian del Re, a quota 2mila metri. Per ora tutte le ricerche hanno dato esito negativo: anche carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco impegnati.