Morata e Arthur gol: «Il merito è di Pirlo»

Arthur e Alvaro Morata, la Juve piace anche in nazionale. Il brasiliano e lo spagnolo rientreranno nelle prossime ore alla Continassa rispettivamente dagli impegni del Brasile contro l’Uruguay di Bentancur (2-0 per i verdeoro) e della Spagna nella roboante vittoria per 6-0 sulla Germania, carichi a mille per aver segnato un gol a testa. Merito della cura Pirlo, merito della cura Juventus, ha fatto sapere l’ex centrocampista del Barcellona: «Sapevo di dover migliorare – ha raccontato al termine della sfida tutta sudamericana – e in questo senso Pirlo mi sta aiutando molto. È un grande tecnico, con un’enorme esperienza. Conosce le sensazioni che si provano in campo e sa come tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sta facendo un grande lavoro e ho molto da imparare da lui».

