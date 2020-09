Morata, il gol più bello. Fiocco azzurro Juve. «Vi presento Edoardo»

Sei giorni fa sui social network avevano pubblicato una foto di famiglia in piazza San Carlo. Alice, Alvaro, insieme ai due gemellini Leonardo e Alessandro: «Ce ne siamo andati in due e ritorniamo in cinque», si leggeva nella didascalia pubblicata dalla coppia. Il quinto non si era ancora materializzato, visto che si trovava ancora nella pancia della bellissima Alice Campello.

Fiocco azzurro in casa Juve

Ebbene da ieri il quinto membro di casa Morata-Campello si è materializzato, venendo al mondo per la gioia di mamma e papà e dei due fratellini che non vedevano l’ora di conoscere il nuovo arrivato, Edoardo. A presentarlo al mondo, la cui vita è sempre più scandita dai social network, ci ha pensato papà Alvaro Morata che su Instagram ha voluto ringraziare la mamma Alice: Su Instagram il giocatore da poco ritornato alla Juventus ha voluto ringraziare la moglie Alice: «Edoardo Morata Campello 29-9-20. Benvenuto al mondo, figlio. La mamma e il bimbo stanno entrambi benissimo. Alice sei incredibile, grazie per avermi reso ancora un giorno l’uomo più felice del mondo. Ti amo». Poi tantissimi messaggi di auguri sono arrivati da parte di compagni di squadra ed ex compagni: da Paulo Dybala a Miralem Pjanic. Anche la influencer Chiara Ferragni – molto amica di Alice, influncer come lei – si è congratulata con la coppia via social.

