Morde il rivale all’orecchio: 39enne arrestato dalla polizia

E' successo la notte scorsa in via San Francesco da Paola a Torino

Morde il rivale all’orecchio, procurandogli lesioni giudicate guaribili in oltre 20 giorni. E’ successo la scorsa notte, poco dopo le 2, in via San Francesco da Paola a Torino. Qui, infatti, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per un’accesa lite.

INDIVIDUATI I DUE LITIGANTI

Poco distante, su via Accademia Albertina, è stato individuato un uomo di 39 anni con la camicia e i jeans sporchi di sangue. Personale della Volante del commissariato Centro intanto ha individuato l’altro soggetto che aveva “preso parte” alla lite: un cittadino italiano trentaduenne. Il giovane presentava una vistosa ferita all’orecchio. Parte del padiglione auricolare gli era stato staccato con un morso. Gli agenti hanno contattato immediatamente il 118 per il suo trasporto in ospedale e l’intervento chirurgico del caso.

LA LITE PER UN APPREZZAMENTO DI TROPPO AD UNA RAGAZZA

E’ stato allora appurato che nel corso della serata era sorto un alterco fra due gruppi di amici che erano andati a bere qualcosa in via San Francesco Da Paola, a causa di alcuni apprezzamenti rivolti ad una ragazza facente parte di uno dei due gruppi. Due dei litiganti erano poi passati alle vie di fatto, dando origine ad una colluttazione, prima di essere divisi da uno dei loro amici.

SI RITROVA CON UN PEZZO D’ORECCHIO STRAPPATO

Il trentaduenne si era ritrovato con un pezzo di orecchio strappato e penzolante, dal quale usciva copiosamente del sangue. L’autore del fatto si era subito allontanato dal luogo, imboccando via Po e poi svoltando in via Accademia Albertina dove, appunto, è stato intercettato dalle Volanti. Per lui è scattato l’arresto per deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.-