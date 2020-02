Morì annegato in un sottopasso: sindaco e assessori sotto accusa

Omicidio colposo. E’ questa l’accusa, pesantissima, rivolta dal pubblico ministero Chiara Molinari al sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno, a due assessori, Francesco Diemoz e Lara Schialvino, e a diversi dirigenti comunali e imprenditori romani per la morte di Guido Zabena, 51 anni, annegato nel luglio del 2018 in un sottopasso di Rivarolo allagato dopo una forte precipitazione.

Il primo cittadino e gli altri indagati hanno ricevuto ieri sera l’avviso di garanzia a conclusione delle indagini preliminari. La notte del 3 luglio Zabena stava rientrando a casa dal lavoro, poco dopo la fine di un violento nubifragio. Al volante della sua Fiat Punto imboccò il sottopasso di corso Galileo Ferraris senza accorgersi dell’acqua alta. Riuscì a telefonare ma non ad aprire le portiere, bloccate dalla pressione dell’acqua, e morì annegato mentre era al cellulare con la madre.

Un anno e mezzo più tardi, la procura di Ivrea e i carabinieri della compagnia di Ivrea hanno chiuso le proprie indagini, concludendo che quella morte si sarebbe potuta evitare. Ci sarebbe infatti una lunga serie di errori all’origine della tragedia. Errori risalenti anche a molto tempo prima di quel maledetto nubifragio.

Al sindaco e agli assessori con delega a Urbanistica e Lavori pubblici, viene imputata in particolare la sottovalutazione del rischio, che tra gli altri era già stato segnalato dal comitato pro Circonvallazione nel novembre del 2017. Sottovalutazione che aveva portato a non segnalare in alcun modo il pericolo, tranne un generico cartello stradale: quella notte, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sottopasso avrebbe dovuto essere chiuso. E qui subentrano le presunte responsabilità di imprenditori e dirigenti comunali, accusati a vario titolo di non aver provveduto alla manutenzione del sistema di pompaggio, di errori progettuali e di omissioni rispetto al progetto originale. Un lungo elenco di mancanze a causa delle quali il sottopasso si allagò e che hanno causato una morte assurda e orribile.