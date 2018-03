MORTA AL CONFINE. Torino, Nosiglia: “Beauty sarà sepolta nella cappella dell’Opera Pia Barolo”

Le parole dell'arcivescovo: "La cappella diventerà un luogo di sepoltura per gli ultimi"

Sarà lui stesso a celebrare i funerali in data ancora da fissare

Beauty sarà sepolta al cimitero monumentale di Torino. Ad annunciarlo è stato l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, nel corso della visita pasquale all’ospedale Regina Margherita.

Il monsignore ha detto che per la migrante, morta al confine, dopo essere stata respinta al confine con l’Italia, trasformerà la cappella dell’Opera Pia Barolo (di cui è presidente) in un luogo di sepoltura per gli ultimi.

Il tutto dopo che che le spoglie di Giulia Colbert e Carlo Tancredi Falletti di Barolo saranno traslati nella Chiesa di Santa Giulia. In tutto ci sarà posto posto per 5 o 6 loculi.

Inoltre l’arcivescovo Nosiglia ha anche affermato che sarà lui a officiare i funerali nel santuari della Consolata, in uan data ancora non fissata.

Al momento Destiny, papa’ di Israel, nato al Sant’Anna, per il momento è ospitato dalla Curia nell’Episcopato.